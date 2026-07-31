«Ингосстрах» готовится закрыть представительство в Турции

«Ингосстрах» может закрыть представительство в Турции, следует из сообщения сообщения компании. Вопрос будет вынесен на заочное голосование совета директоров компании. На нем также обсудят «кадровые вопросы». Бюллетени для участия можно будет подать до 5 августа 2026 года.

По данным «Интерфакса», представительства «Ингосстраха» работают в Азербайджане, Казахстане, Турции, Китае и Индии. Кроме того, у компании есть «дочки» за рубежом, в том числе в Армении, Белоруссии и Киргизии.