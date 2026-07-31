«Ингосстрах» готовится закрыть представительство в Турции
«Ингосстрах» может закрыть представительство в Турции, следует из сообщения сообщения компании. Вопрос будет вынесен на заочное голосование совета директоров компании. На нем также обсудят «кадровые вопросы». Бюллетени для участия можно будет подать до 5 августа 2026 года.
По данным «Интерфакса», представительства «Ингосстраха» работают в Азербайджане, Казахстане, Турции, Китае и Индии. Кроме того, у компании есть «дочки» за рубежом, в том числе в Армении, Белоруссии и Киргизии.
Решение российского «Ингосстраха» о возможном закрытии представительства в Турции происходит на фоне ряда проблем, с которыми сталкиваются как российские, так и иностранные структуры в этой стране. В частности, турецкие банки начали массово закрывать счета российским клиентам и кредитным организациям после выхода в декабре 2023 года указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. Москва ведет активные переговоры с Анкарой по этому вопросу, предполагая, что давление на Турцию оказывают США. Аналогичные проблемы, хотя и в меньших масштабе, уже фиксируются и с китайскими банками.
Помимо финансовых трудностей, в Турции наблюдались случаи закрытия иностранных консульств из-за угроз терактов в Стамбуле. В начале февраля 2023 года Великобритания, Франция, Нидерланды, Швейцария, Германия и Швеция временно приостанавливали работу своих дипмиссий. Турецкие власти назвали это «психологической войной» против Турции.