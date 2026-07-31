Инвесторы уходят в облигации

Брокеры вернулись к консервативным инструментам. Крупные инвесткомпании пересматривают свои стратегии на фоне геополитических рисков, которые могут усилить инфляцию, замедлить снижение ключевой ставки и оказать давление на экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В частности, аналитики планируют сделать ставку на более надежные инструменты. Например, короткие облигации надежных эмитентов, фонды денежного рынка и золото. Обстановка на рынке действительно не располагает к риску, отмечает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Ярослав Муштаков:

«Становилось все более и более очевидным, что влияние геополитических рисков, проинфляционных факторов, а также период высоких ставок будут продолжать оказывать давление на российский рынок акций. Поэтому в таких условиях изменение фокуса клиентов на более консервативные инструменты вполне закономерно. Сейчас задача большинства инвесторов — преимущественно сохранить капитал и минимизировать риски.

Поэтому клиенты предпочитают в большей степени инвестировать в облигации эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Такие портфели дают возможность получать доходность выше банковских депозитов. Например, в период укрепления рубля (как, скажем, было в мае) повышается спрос на валютные облигации, номинированные в долларах и юанях».

При этом брокеры не отказались от прогноза с дальнейшим снижением ключевой ставки, но теперь считают, что процесс будет идти медленнее.

Аналитики предполагают, что к концу 2026 года показатель может опуститься до 13,5%. Низкие котировки акций российских компаний делают бумаги привлекательными для покупки, однако эксперты не исключают повторных падений рынка. Интереса к этому инструменту действительно сейчас нет, говорит частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков:

«На рынке существуют две главные стратегии: или уходить в консервативные инструменты, или рисковать. На текущий момент все рискованные идеи отыграны, в частности тот же самый искусственный интеллект, IT-технологии. Сейчас в мире есть очень большое беспокойство, что центральные банки будут ужесточать свою денежно-кредитную политику. Мы это видим даже на примере российского индекса государственных обязательств. То, что буквально две недели назад он был ниже 111 пунктов, сейчас немножко выше — 115. Это показывает, что инвестирование в консервативные инструменты гораздо выгоднее, чем в рынок.

Доходности на уровне 15% годовых могут обеспечить себе буквально 5%, а то и 3% инвесторов на фондовом рынке.

Это статистика ЦБ РФ, который говорил, что большинство людей на рынке деньги проигрывают. Поэтому те, кто хотят сейчас заработать и не особо рисковать, сосредотачиваются на фиксированных доходностях с достаточно высоким рейтингом надежности. Сейчас время такое, что желательно все-таки предпринимать меньший риск и обеспечивать себе гарантированный доход.

В акциях сейчас большого интереса нет. Да, у нас есть ряд очень неплохих отчетов за первое полугодие, но опять же никто не гарантирует, что во втором ситуация будет столь же позитивной. Если ситуация в мире несколько успокоится и не будет столь воинственных заявлений по всему миру, мы перейдем к обычным экономическим отношениям, тогда можно будет что-то просчитывать по конкретным отраслям и бумагам».

Впрочем, на рынке облигаций все тоже нестабильно. По данным «Эксперт РА», в первом полугодии число дефолтов выросло на 40% по сравнению с 2025-м. Одной из главных причин называют проблемы с денежными потоками компаний и задержки платежей контрагентов.

Ульяна Горелова