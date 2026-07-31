В «Единой России» предложили создать единый ресурс для поддержки народного ВПК

Член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин выступил с инициативой создания единого федерального ресурса для поддержки малых предприятий и волонтерских мастерских, выпускающих продукцию для нужд фронта.

Господин Головин отметил, что речь идет не о разовой помощи, а о создании устойчивой и понятной системы, в которой каждый небольшой цех становится частью общего дела. По его словам, такие мастера и производства уже вносят существенный вклад в обеспечение подразделений на передовой, однако многие из них не знают о доступных мерах государственной поддержки или не понимают, как ими воспользоваться.

Представители малых предприятий готовы наращивать объемы производства, модернизировать оборудование и обучать кадры, но сталкиваются с нехваткой системных инструментов. Именно поэтому Владислав Головин предлагает создать площадку для продуктивного диалога между производителями и властями с целью выработки конкретных решений и быстрого доступа к заказам и помощи.

Господин Головин подчеркнул, что малые производства могут стать точками появления оригинальных технологических разработок, способных укрепить технологический суверенитет России и быть востребованными как в оборонной, так и в гражданской сферах.