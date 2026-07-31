Разработчики аэротакси нацелились на рынок военной техники

Стартапы, разрабатывающие электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL) для коммерческих целей, начали производить военные версии таких машин. Как отмечает Reuters, на рынке коммерческих пассажирских перевозок производители сталкиваются с огромным количеством регуляторных требований, которых на военном рынке гораздо меньше, а инвестиций там больше.

Эта тенденция, указывает Reuters, стала очевидна на прошедшем авиасалоне в Фарнборо, где несколько ведущих производителей аэротакси заявили о готовности сменить профиль. Как отметил глава Archer Aviation Адам Голдстейн, «инвесторы с большим интересом смотрят на быстрорастущую оборонную отрасль», где продукцию можно внедрять в эксплуатацию без долгого регуляторного процесса, а финансовая отдача гарантирована — в отличие от того, как это устроено на рынке гражданских eVTOL. В числе прочих Archer Aviation представила на авиасалоне беспилотный летательный аппарат Thunder с гибридной силовой установкой, разработанный совместно с оборонным гигантом Anduril Industries.

Компания BETA Technologies показала тяжелый автономный военно-логистический гибрид MV250. В его разработке принимает участие компания Sikorsky. Между тем компания Vertical Aerospace, которая представила на авиасалоне гражданский летательный аппарат VX4, предупредила, что введение его в эксплуатацию откладывается еще на год — до 2029-го. Изначально оно планировалось в 2025 году, но регуляторные проверки затянулись. Акции Vertical Aerospace с начала года упали более чем на 50%.

Алена Миклашевская