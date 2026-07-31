Роспотребнадзор назвал воду из родников Москвы непригодной для питья

В Роспотребнадзоре заявили, что употребление воды из родников Москвы может привести к заражению гепатитом А, лептоспирозом и острыми кишечными инфекциями. К такому выводу ведомство пришло по итогам ежегодного мониторинга качества воды.

Московские родники не защищены от загрязнения дождем, талым снегом и мусором с поверхности, отмечают в ведомстве. Качество воды зависит от сезона, состояния соседних территорий, осадков и оборудования самого источника. Рядом с родниками установлены таблички об опасности употребления воды для питья, указано в публикации.

По сведениям Роспотребнадзора, в Москве находится более 30 популярных родников. Среди них — родник «Лебедь» в парке «Покровское-Стрешнево», родники в Кузьминках, Солнцеве, Ново-Переделкине, Раменках и других районах. «Пить воду из родника, если не уверены в ее качестве, не рекомендуется», — предупреждают в ведомстве. Если полностью исключить ее употребление не получается, пить такую воду можно только после кипячения.