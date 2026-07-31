«Аэрофлот» получил более 6 млрд руб. скорректированной прибыли по РСБУ за II квартал
Скорректированная прибыль «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) по РСБУ составила 6,4 млрд руб. по итогам второго квартала 2026 года, сообщила пресс-служба авиакомпании. Показатель скорректирован на эффект курсовой переоценки.
Годом ранее «Аэрофлот» получил 4,1 млрд руб. скорректированной прибыли. Она была скорректирована на курсовой эффект и страховое урегулирование сделок по иностранным самолетам. Выручка компании за отчетный период выросла на 3,3% — до 193,2 млрд руб. Чистая прибыль составила 12 млрд руб.
Динамику доходов от перевозок поддержал рост пассажиропотока на 5,3% во втором квартале, следует из пресс-релиза. Занятость кресел достигла 90,4% (+1,2 п. п.). Рост пассажиропотока, в свою очередь, обеспечило открытие новых международных направлений. Показатель на международных линиях вырос на 22,2% год к году.
В первом полугодии 2025 года чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ составила 107,8 млрд рублей, что существенно больше, чем 35,3 млрд рублей за аналогичный период 2024 года. Выручка компании за тот же период в 2025 году выросла до 350 млрд рублей, а скорректированная прибыль достигла 5,8 млрд рублей. Тем не менее, второй квартал 2025 года принес скорректированную прибыль в 4 млрд рублей при выручке 187 млрд рублей.
По итогам 2024 года группа «Аэрофлот» впервые с 2019 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 55 млрд рублей против убытка в 14 млрд рублей в 2023 году. Выручка за 2024 год выросла на 40% по сравнению с 2023 годом, достигнув 857 млрд рублей. Пассажиропоток группы в 2024 году увеличился на 16,8%, составив 55,3 млн человек. При этом занятость пассажирских кресел достигла рекордных 89,6%.