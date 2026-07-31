«Аэрофлот» получил более 6 млрд руб. скорректированной прибыли по РСБУ за II квартал

Скорректированная прибыль «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) по РСБУ составила 6,4 млрд руб. по итогам второго квартала 2026 года, сообщила пресс-служба авиакомпании. Показатель скорректирован на эффект курсовой переоценки.

Годом ранее «Аэрофлот» получил 4,1 млрд руб. скорректированной прибыли. Она была скорректирована на курсовой эффект и страховое урегулирование сделок по иностранным самолетам. Выручка компании за отчетный период выросла на 3,3% — до 193,2 млрд руб. Чистая прибыль составила 12 млрд руб.

Динамику доходов от перевозок поддержал рост пассажиропотока на 5,3% во втором квартале, следует из пресс-релиза. Занятость кресел достигла 90,4% (+1,2 п. п.). Рост пассажиропотока, в свою очередь, обеспечило открытие новых международных направлений. Показатель на международных линиях вырос на 22,2% год к году.