Сергей Иванов покинул пост главы Госкомитета Татарстана по туризму

Сергей Иванов освобожден от должности председателя Государственного комитета Татарстана по туризму. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба ведомства.

Господин Иванов переходит на должность первого заместителя АО «Корпорация Туризм.РФ». Назначение связано с реализацией проекта «Казань Марина», а также федеральных проектов в сфере туризма.

Сергей Иванов возглавлял Госкомитет по туризму с 2014 года.

Ранее сообщалось, что инвестиции в строительство туристического комплекса «Казань Марина» в Лаишевском районе Татарстана составят 29,4 млрд руб.

Анна Кайдалова