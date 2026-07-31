Доцент философского факультета МГУ пропал на озере Селигер

Доцент философского факультета МГУ им. Ломоносова Владимир Кржевов пропал на озере Селигер в Тверской области. Об этом сообщил «РИА Новости» и. о. декана факультета Алексей Козырев.

По словам господина Козырева, местонахождение ученого неизвестно еще с 26 июля. «Они отдыхали в отеле вместе с сыном и внуком. Утром он вышел из гостиницы с пакетом, судя по камерам видеонаблюдения, возможно, хотел пойти искупаться, может быть, отправился в лес», — рассказал и. о. декана философского факультета.

Сын доцента участвует в поисковой операции. Сейчас ведется масштабная поисковая работа с применением тепловизоров и коптеров, отметил Алексей Козырев. По его словам, ректор МГУ Виктор Садовничий попросил врио главы Тверской области Виталия Королева содействовать в поисках доцента.

Заслуженному преподавателю МГУ Владимиру Кржевову 77 лет. Он работает на кафедре социальной философии и философии истории. Господин Кржевов — автор более 50 статей и 15 книг по проблемам методологии социального знания и законов функционирования социальных систем. Он также читает курс «Социальная философия» для бакалавров.