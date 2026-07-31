Пожар на атакованном ВСУ складе Wildberries в Пензе потушили
Открытое горение на складе Wildberries под Пензой ликвидировано, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Пожар на объекте начался утром 30 июля из-за атаки украинских БПЛА.
Площадь возгорания превысила 60 тыс. кв. м. Его тушили более 100 пожарных, было использовано около 50 единиц спецтехники, включая два пожарных поезда и авиацию МЧС. «На объекте остались несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкций»,— написал господин Мельниченко в Telegram-канале.
Пострадали четыре человека. Одного из них госпитализировали, но он уже выписан из больницы.
Инцидент с пожаром на складе Wildberries в Пензе стал частью серии атак беспилотников на логистические центры компании, которые начались 18 июля 2026 года. С 18 по 24 июля беспилотники атаковали семь складов Wildberries в различных регионах России, включая Котовск, Электросталь, Краснодар, Невинномысск и Ленинградскую область (Шушары, Уткина Заводь, Новосаратовка). Эти атаки затронули до 14,3% логистической инфраструктуры Wildberries, а в некоторых случаях привели к гибели и ранениям сотрудников.
Wildberries запустил горячую линию для пострадавших и пообещал материальную помощь семьям погибших и раненым сотрудникам. Компания также ввела меры поддержки для продавцов, включая скидки на хранение товаров и бесплатный транзит на региональные склады. Восстановление поврежденных объектов, по оценкам экспертов, может обойтись в десятки миллиардов рублей, при этом некоторые сгоревшие склады, как сообщается, не были застрахованы от таких рисков.
Подобные инциденты не являются единичными. Ранее, 13 января 2024 года, произошел крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге, площадь возгорания тогда составила 70 тыс. кв. м. Тот склад не был застрахован, а общая сумма ущерба, по данным экспертов, могла превысить 10 млрд рублей.