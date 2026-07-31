Пожар на атакованном ВСУ складе Wildberries в Пензе потушили

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инцидент с пожаром на складе Wildberries в Пензе стал частью серии атак беспилотников на логистические центры компании, которые начались 18 июля 2026 года. С 18 по 24 июля беспилотники атаковали семь складов Wildberries в различных регионах России, включая Котовск, Электросталь, Краснодар, Невинномысск и Ленинградскую область (Шушары, Уткина Заводь, Новосаратовка). Эти атаки затронули до 14,3% логистической инфраструктуры Wildberries, а в некоторых случаях привели к гибели и ранениям сотрудников.

Wildberries запустил горячую линию для пострадавших и пообещал материальную помощь семьям погибших и раненым сотрудникам. Компания также ввела меры поддержки для продавцов, включая скидки на хранение товаров и бесплатный транзит на региональные склады. Восстановление поврежденных объектов, по оценкам экспертов, может обойтись в десятки миллиардов рублей, при этом некоторые сгоревшие склады, как сообщается, не были застрахованы от таких рисков.

Подобные инциденты не являются единичными. Ранее, 13 января 2024 года, произошел крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге, площадь возгорания тогда составила 70 тыс. кв. м. Тот склад не был застрахован, а общая сумма ущерба, по данным экспертов, могла превысить 10 млрд рублей.