Судью обложили недвижимостью

Как стало известно “Ъ”, у семьи ветерана судебной системы из Новороссийска нашлось 157 объектов недвижимости, а ранее таковых было еще больше — около 500. Близкие судьи оказались владельцами 12 машин, как правило имеющих «блатные» номера с цифрами 888, 333, 111 и проч. По инициативе председателя Верховного суда Игоря Краснова все это должно быть обращено в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Манолис Керасов, материалы в отношении которого направлены в Генпрокуратуру, имеет юридический стаж почти 40 лет, из которых 31 год проработал в судах. Еще в 1995 году он был назначен судьей Октябрьского райсуда Новороссийска (Краснодарский край). С октября 1999 года по октябрь 2007 года являлся заместителем председателя этого суда, а затем опять стал его судьей.

Решением квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 17 июля 2026 года полномочия господина Керасова были досрочно прекращены, а сам он лишен статуса судьи шестого (всего их десять) квалификационного класса. Поводом для этого послужили дисциплинарные проступки служителя Фемиды: он фиктивно развелся с женой, чтобы спрятать активы, очевидно имеющие коррупционное происхождение.

В период декларационных кампаний 2020–2024 годов господин Керасов указывал, что вместе с бывшей женой, сыном и дочерью владеет участком площадью 1431 кв. м и расположенным на нем домом в 438 «квадратов» в Новороссийске. Также у судьи был зарплатный счет в «Сбере». Однако проверяющие нашли у него еще один участок — площадью 1335 кв. м — в Новороссийске, который в декларации не попал.

У бывшей жены судьи оказалось восемь объектов недвижимости, в том числе два участка с разрешением для использования под организацию общественного питания и еще один для строительства торгового центра.

Всего женщине принадлежит 700 кв. м нежилой недвижимости, которые она получила благодаря решениям Октябрьского райсуда, в котором работал муж. Брак они юридически расторгли еще в 2001 году, но до сих пор зарегистрированы по одному адресу. Сам судья не отрицал, что они живут вместе и ведут общее хозяйство. Доходы же супруге, имеющей статус ИП, по его словам, приносит мясной магазин. Женщина также оказалась владельцем автомобилей Mercedes GLS 300 Matic, на котором ездит сама, и Lexus RX 350 с цифрами 002 в номере, который использует ее бывший.

Близким родственникам судьи Керасова, в том числе детям, родителям его и супруги, а также брату, установили проверяющие из самой судебной системы, в настоящее время на праве собственности принадлежат 157 объектов недвижимости, а ранее — 487 таких объектов. Также у них оказалось 12 престижных автомобилей, на которых установлены регистрационные номера с цифрами 888, 333, 111 и проч. В обращении в ГП они называются «легко запоминающимися», а в просторечии — «блатными».

У служителя Фемиды нашлись не только подозрительные активы, но и родственники.

Так, брат судьи Николай Керасов оказался связан с преступным миром. Он находился в розыске за умышленное убийство, но срок так и не получил. В 2011 году Керасова-младшего определили судом на принудительное лечение, которое в том же году было прекращено. Сейчас, по данным МВД, господин Керасов причастен к вымогательству и незаконному обороту наркотиков. В свою очередь, супруг его дочери опять же благодаря суду получил условный срок за изнасилование. Однако это не помешало ему, как и ряду других родственников Керасова-старшего, получить гражданства Греции и Канады.

Получив материалы из Верховного суда, Генпрокуратура проведет по ним проверку и, если факты подтвердятся, подаст к Манолису Керасову и его родственникам антикоррупционный иск, который, очевидно, приведет к массовому изъятию недвижимости в Новороссийске.

Николай Сергеев