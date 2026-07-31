У запрещенных «Свидетелей Иеговы» хотят изъять 123 объекта недвижимости

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура направила в Кузьминский районный суд Москвы иск к «Свидетелям Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Надзорный орган требует признать недействительными 60 сделок пожертвования и дарения организации недвижимости в российских регионах. Всего речь идет о 123 активах общей площадью более 11 тыс. кв. м.

Ответчиками по делу указаны религиозные организации и фонды из Австрии, Дании, Португалии, Испании, Нидерландов, Финляндии и Швеции. Также ответчиком заявлено Всемирное главное управление Свидетелей Иеговы в США. В качестве третьего лица Генпрокуратура привлекла российский Минюст.

В иске (есть в распоряжении «Ъ») говорится, что в 2016-2017 годах российские отделения «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) заключили сделки с зарубежными структурами конфессии о передаче имущества. Надзорное ведомство сочло, что таким образом организация попыталась избежать передачи активов государству после ликвидации структур конфессии в России.

Всего требования прокуроров касаются 63 объектов жилой и коммерческой недвижимости площадью более 11 тыс. кв. м. Также в иске идет речь о 60 земельных участках общей площадью 5,6 га. Генпрокуратура также просит принять обеспечительные меры из-за риска отчуждения имущества до рассмотрения дела.

Верховный суд России по иску Минюста в 2017 году признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запрещенной организацией. Вместе с ним постановили ликвидировать все входившие в него местные религиозные организации. Оставшееся у организации имущество суд постановил обратить в собственность государства.

Никита Черненко