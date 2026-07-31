Провал «Нострадамуса ИИ»

Несколько лет назад Леопольд Ашенбреннер стал настоящим любимчиком Уолл-стрит. Хедж-фонд Situational Awareness активно инвестировал в ИИ-компании, активы под его управлением достигли $45 млрд. Однако теперь стало известно о серьезных проблемах фонда, срочно распродающего активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В конце июля СМИ, в том числе CNBC и Financial Times, стали писать о том, что хедж-фонд Situational Awareness, известный своими инвестициями в ИИ, столкнулся с большими проблемами и начал распродавать активы. Новость наделала много шума, ведь фонд был одной из самых громких инвестиционных историй последнего времени. А Леопольдом Ашенбреннером, создавшим его два года назад, когда ему самому было всего 22, восхищались и завидовали самые яркие люди с Уолл-стрит.

Выходец из Германии и вправду был почти вундеркиндом. Он окончил Колумбийский университет в 19 лет, а к 22 годам сделал карьеру не где-то, а в OpenAI. В 2024 году Ашенбреннер заставил говорить о себе, выпустив эссе об ИИ.

Главная идея инвестиционной стратегии Ашенбреннера была довольно простой

Развитие ИИ, говорил он, в ближайшее время потребует колоссального роста всего, что с ним связано, от дата-центров до производителей чипов и электроэнергетики. А значит, инвестировать нужно именно в эти сферы.

Эссе Ашенбреннера стало весьма популярным в хайтек-кругах, что помогло молодому разработчику без инвестиционного опыта привлечь финансирование для созданного им фонда Situational Awareness.

Последующие пара лет как будто подтверждали правоту Ашенбреннера. Как следует из документов фонда, его доходность выросла более чем на 400% с начала года и более чем на 1500% с момента основания.

По оценке источников CNBC, активы под управлением фонда, в котором работали всегда несколько десятков человек, к началу июля достигали $45 млрд. СМИ писали об Ашенбреннере как о «Нострадамусе ИИ», «сенсации Уолл-стрит», «ИИ-волшебнике».

Так было до конца июля, когда, собственно, и появились новости о том, что фонд распродает активы и отказывается от новых сделок. Источники CNBC говорили, что связано это с большими потерями на ИИ-акциях, а также с неудачной игрой на понижение акций производителей ПО, таких как Adobe. При этом источники отмечают, что ситуация остается изменчивой: пока неизвестно, какие потери понес фонд.

За последний месяц акции многих ИИ-компаний падали — это отражает как общую волатильность этого нового сектора, так и опасения инвесторов по поводу того, что огромные вложения компаний в эту сферу не переходят в столь же значительный рост доходов от нее. Среди важнейших инвестиций Situational Awareness были акции таких компаний, как Nebius Group, Sandisk, Micron, CoreWeave — это производители чипов и поставщики облачных мощностей. Портфели публично торгующихся акций этих компаний в июле подешевели более чем на 35%.

Все это привело к тому, что фонду срочно понадобилось дополнительное финансирование. По данным FT, за последнюю неделю Ашенбреннер неоднократно обращался к другим инвесторам с предложением купить акции.

В числе потенциальных покупателей активов были «самые агрессивные» инвестфонды Уолл-стрит — Jane Street, Millennium и Citadel.И, как сообщил CNBC, в итоге публично торгуемые активы Situational Awareness уже приобрел фонд Citadel.

CNBC также отметил, что проблемы начались в крайне неудачный для Леопольда Ашенбреннера момент. На эти выходные назначена его свадьба с Авиталь Балвит — руководительницей аппарата директора компании-разработчика ИИ Anthropic. СМИ писали, что сейчас Situational Awareness продал в числе прочего и долю в Anthropic.

Некоторые инвесторы, с которыми пообщалась FT, говорят, что их и раньше смущало чрезмерное доверие к Situational Awareness. «Все всегда хотят найти нового золотого ребенка. Это происходит снова и снова»,— цитирует газета топ-менеджера неназванного хедж-фонда. «Главный вопрос в том, как кто-то мог вложить в это столько денег и затем одалживать столько денег ребенку, у которого нет собственного опыта и инфраструктуры?» — цитирует FT другого представителя отрасли.

Яна Рождественская