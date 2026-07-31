Нижегородские кандидаты в ГД от «Зеленых» заработали от ноля до 2 млн рублей

Кандидаты в Госдуму девятого созыва от партии «Зеленые» от Нижегородской области задекларировали за 2025 год доходы от ноля до 2 млн руб. Сведения о доходах опубликовал Центризбирком. Нижегородцы в партийном списке составляют региональную группу №20.

Лидер группы, директор АНО «Центр АртЛуга» Алексей Гроза заработал 2 млн руб. Ему принадлежат три участка и дом в Нижегородской области, автомобили Volkswagen Tiguan и ВАЗ-21065. На счетах — 19,1 тыс. руб.

Временно неработающая Татьяна Грязнова задекларировала 15 копеек (процент от вкладов). Ей принадлежат три участка, треть дома и нежилое здание в Нижегородской области, автомобили Kia Seltos и «ГАЗель Бизнес». На счетах — 16,9 тыс. руб.

Специалист по продвижению АНО «Природно-культурный центр Артемовские луга» Ксения Жук заработала 185,3 тыс. руб. В ее собственности — квартира в Нижегородской области и пай (35 штук) ООО «Т-Капитал». На счетах — 177,6 тыс. руб.

Директор ООО «Фаворит» Ярослав Кривцов заработал 57,2 тыс. руб. Ему принадлежит 100% ООО «Фаворит» и пай (пять штук) ООО «Т-Капитал». На счетах — 10,4 тыс. руб.

Предприниматель Евгений Волков задекларировал нулевой доход. Ему принадлежит 1/18 доли квартиры площадью 37,9 кв. м в Нижегородской области. На счетах — 769,7 тыс. руб.

Кладовщик ООО «Технотест» Никита Маслов заработал 736,4 тыс. руб. Ему принадлежат автомобиль Chevrolet Klij Cruze, акции ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (1 тыс. штук) и ПАО «Аптечная сеть 36,6» (10 штук). На счетах — 120,9 тыс. руб.

Главный инженер МКУ «ОРУ ЖКХ» Владимир Уханов заработал 1,47 млн руб. ему принадлежит автомобиль Volkswagen Polo. На счетах — 143,1 тыс. руб.

Ранее о доходах отчитались представители других партий, идущих на выборы.

Галина Шамберина