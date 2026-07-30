Нижегородские кандидаты от «Яблока» заработали менее 1 млн рублей в 2025 году

Центризбирком опубликовал сведения о доходах кандидатов в Госдуму девятого созыва по партийным спискам «Яблока» и «Родины». Среди них есть кандидаты от Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

У «Яблока» нижегородцы идут третьим — пятым в региональной группе №24. Все они получили менее 1 млн руб. доходов в 2025 году.

Светооператор центра культуры «Рекорд» Дмитрий Смирнов заработал 671 тыс. руб. В собственности имеет автомобиль Hyundai Tucson, на счетах — 2,98 руб.

Предприниматель Андрей Вязьмин задекларировал 618,7 тыс. руб. В собственности имеет участок и дом в Нижегородской области, автомобиль Lada Granta New, 100% ООО «Алиан». На счетах — 42,4 руб.

Пенсионер Сергей Горбунов заработал 185,6 тыс. руб. Ему принадлежат участок и дом в Нижегородской области, квартира во Владимирской области, два прицепа, ГАЗ-2705. На счетах — 24,2 тыс. руб.

У «Родины» пять нижегородцев составили группу №36.

Ее лидер, директор муниципального досугового центра «Надежда» Алексей Камраков заработал 1,96 млн руб. Ему принадлежат пять квартир (комнат) или их доли в Нижегородской области (площадью от 20,5 до 69,1 кв. м), автомобили Skoda Rapid и Ford Kuga. На счетах — 24,2 тыс. руб.

Замдиректора «Надежды» Илья Ермилов задекларировал 1,2 млн руб. Ему принадлежат участок, половина дома и квартира в Нижегородской области, а также автомобиль Haval M6, инвестиционные паи (81 штука) АО «Управляющая компания "Первая"». На счетах — 3,2 тыс. руб.

Гендиректор ООО «Ярренинвест» Максим Чертановский заработал 10,5 млн руб. Ему принадлежат два участка, дом и квартира в Нижегородской области, парковочное место и пять нежилых помещений в Москве, а также автомобиль BMW X7. На счетах — 3,5 млн руб.

Директор музыкальной школы №13 Вадим Зайцев заработал 2,1 млн руб. Он владеет участком, домом и половиной квартиры в Нижегородской области, а также автомобилем Changan X5. На счетах — 1,9 тыс. руб.

Предприниматель Егор Малютин задекларировал 5,9 млн руб. Ему принадлежат четыре участка, три квартиры (включая доли) и гараж в Нижегородской области, автомобили Ford Fusion, ЗАЗ-1102 и BMW 5201, также акции, облигации и паи (до 55 штук) ПАО «Сбербанк», ПАО «ТГК-6», ООО «Т-капитал», ПАО «Глоракс», минфина Нижегородской области, ГК «Самолет», ООО «УК "Уральская сталь"», ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», АО «Росагролизинг». Кроме того, в его собственности 100% ООО «Альфавуд» и 100% ООО «Жилищные технологии». На счетах — 5,7 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», у партий «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров» среди нижегородцев есть кандидаты с нулевыми доходами.

Галина Шамберина