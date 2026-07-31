Удаленная с ЕГЭ за камеру школьница через суд добилась пересдачи

Выпускница школы из Карачаево-Черкесии обратилась в суд после удаления с ЕГЭ по биологии. Девушке не дали завершить сдачу экзамена из-за подозрения, что у нее в пуговице спрятана видеокамера. Это следует из материалов суда, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Представитель школьницы рассказал, что ее незаконно удалили с экзамена только из-за подозрений. На деле никакого технического устройства у девушки не изымали, камеру никто из организаторов ЕГЭ не видел.

В пояснительной записке членов Государственной экзаменационной комиссии указано, что проверяющий обратил внимание на третью пуговицу на блузке школьницы. В суде он объяснил, что не был уверен в наличии там камеры, но из-за возникших бликов решил, что устройство все же есть.

Из административного протокола следует, что девушка держала экзаменационные материалы вертикально, напротив груди, и перелистывала страницы по очереди. Одна из пуговиц на блузке отличалась, и на нее сработал металлоискатель. Как обнаружили средство связи и чем именно оно было, в документе не приводится.

В итоге суд установил, что выпускница носит корсет с металлическими вставками по состоянию здоровья. На них и сработал металлоискатель перед экзаменом. При изучении блузки стало ясно, что вместо пуговиц на ней только металлические кнопки. Акт об удалении с ЕГЭ признали незаконным, а школьнице разрешили пересдать экзамен.