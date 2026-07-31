Т-банк на фоне новых санкций Евросоюза фиксирует рост переводов в страны ближнего зарубежья по своим каналам. Об этом «Ведомостям» сообщили в кредитной организации. По данным банка, за последнюю неделю объем трансграничных переводов их клиентов из России в Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан и Грузию вырос на 15% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Самый высокий рост зафиксирован по переводам в Грузию, их объем в денежном выражении увеличился на 64%. Цели, на которые переводят деньги: инвестиции, туризм и поддержка близких за рубежом. Динамика связана с утверждением нового 21-го пакета санкций ЕС. После этого ряд привычных сервисов по переводу денег за рубеж стал недоступен россиянам.

Британская нефтегазовая компания BP продаст активы по добыче нефти в Северном море. В компании объяснили это стремлением сконцентрироваться на ключевых активах своего портфеля и направить капитал в наиболее перспективные с точки зрения доходности проекты. У BP пять месторождений в Северном море, которые производят чуть менее 100 тыс. баррелей нефти и газа в день и на которых работает 1,1 тыс. человек.

Акции Apple падают на 10% после того, как отчетность не оправдала ожидания по выручке. На этой неделе стоимость корпорации ненадолго поднималась выше $5 трлн.