Путин призвал Белозерова не забывать кемеровских горняков

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой РЖД Олегом Белозеровым. Во время переговоров глава государства обратил внимание на вывоз угля из Кемеровской области.

«Не забывайте, горняков не забывайте»,— указал Владимир Путин. При этом президент добавил, что понимает важность заработка для компании и перемещения груза, который приносит прибыль. Глава РЖД, в свою очередь, подтвердил неукоснительное выполнение поручения.

«Подтверждены все первоначальные показатели — (провозная способность) 180 миллионов тонн — четко будут выполнены по этому году. И видим рост экспорта не угольных грузов — не только уголь, а растет база. В соответствии с Вашим указом прирастают хлебные грузы, удобрения, грузы в контейнерах, как раз высокодоходные грузы, которые по этому направлению идут»,— уточнил господин Белозеров.

В феврале губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщал о договоренности с РЖД по вывозу из региона 55 млн т угля в 2026 году в восточном направлении. Также компания обязалась закрыть потребности Кузбасса в использовании вагонов повышенной грузоподъемности, говорил господин Середюк.