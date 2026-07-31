Путин призвал Белозерова не забывать кемеровских горняков
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой РЖД Олегом Белозеровым. Во время переговоров глава государства обратил внимание на вывоз угля из Кемеровской области.
«Не забывайте, горняков не забывайте»,— указал Владимир Путин. При этом президент добавил, что понимает важность заработка для компании и перемещения груза, который приносит прибыль. Глава РЖД, в свою очередь, подтвердил неукоснительное выполнение поручения.
«Подтверждены все первоначальные показатели — (провозная способность) 180 миллионов тонн — четко будут выполнены по этому году. И видим рост экспорта не угольных грузов — не только уголь, а растет база. В соответствии с Вашим указом прирастают хлебные грузы, удобрения, грузы в контейнерах, как раз высокодоходные грузы, которые по этому направлению идут»,— уточнил господин Белозеров.
В феврале губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщал о договоренности с РЖД по вывозу из региона 55 млн т угля в 2026 году в восточном направлении. Также компания обязалась закрыть потребности Кузбасса в использовании вагонов повышенной грузоподъемности, говорил господин Середюк.
Поручение Владимира Путина "не забывать горняков" и обеспечение вывоза угля из Кемеровской области (Кузбасса) связано с давней проблемой дефицита провозной способности Восточного полигона РЖД. Еще в 2021 году президент поручил увеличить вывоз угля из Кузбасса на восток на 30% к 2024 году. Эта цель оказалась амбициозной: в 2022 году вывезли 46,7 млн тонн вместо плановых 58 млн, а в 2023 году — 52,7 млн из 53,1 млн квоты. На 2024 год ОАО "РЖД" заключило соглашения на вывоз 54,1 млн тонн угля из Кузбасса, хотя президентское поручение предусматривало 68 млн тонн. Однако в январе-апреле 2024 года ОАО "РЖД" не выполнило соглашения по вывозу угля на экспорт, недопоставив 830 тыс. тонн по всем регионам, кроме Иркутской области, включая 1,3 млн тонн из Кузбасса по итогам года.
Проблема заключается в том, что высокодоходные грузы, такие как контейнеры, металлы и удобрения, часто получают приоритет над углем, который приносит меньший доход. ОАО "РЖД" предлагало не продлевать соглашения о вывозе угля с регионами с 2025 года, за исключением Кузбасса, при условии, что в соглашение будут включены и другие грузы. При этом в 2023 году угольная отрасль Кузбасса столкнулась с сокращением доходов регионального бюджета на 13% и прибыли от организаций почти на 30% из-за снижения мировых цен, санкций и дефицита провозных мощностей железных дорог. Такие факторы, в свою очередь, влияют на платежи в бюджеты угледобывающих регионов.