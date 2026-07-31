Акции «Эталона» выросли почти на 10% после публикации результатов за II квартал

Акции девелопера «Эталон» на торгах Мосбиржи 31 июля росли на 9,91% — до 23,94 руб. за штуку. По состоянию на 13:45 котировки компании скорректировались на отметке 23,36 руб. за бумагу (+7,44%).

Акции «Эталона» резко подорожали после публикации операционных результатов застройщика за второй квартал 2026 года. Из отчета следует, что компания реализовала почти 118 тыс. кв. м — на 14% больше аналогичного показателя годом ранее. Кроме того, денежные поступления увеличились на 10% — до 23,7 млрд руб. Средняя стоимость жилья достигла 305 тыс. руб. за кв. м (+6%).

Группа «Эталон» — один из крупнейших девелоперов в России, специализируется на недвижимости среднего класса. Основной акционер компании — АФК «Система» (48,8%). Среди других владельцев указаны фонды Mubadala (6,3%), Kopernik (5%), Prosperity Capital (4,1%) и свободный рынок.