Акции «Эталона» выросли почти на 10% после публикации результатов за II квартал
Акции девелопера «Эталон» на торгах Мосбиржи 31 июля росли на 9,91% — до 23,94 руб. за штуку. По состоянию на 13:45 котировки компании скорректировались на отметке 23,36 руб. за бумагу (+7,44%).
Акции «Эталона» резко подорожали после публикации операционных результатов застройщика за второй квартал 2026 года. Из отчета следует, что компания реализовала почти 118 тыс. кв. м — на 14% больше аналогичного показателя годом ранее. Кроме того, денежные поступления увеличились на 10% — до 23,7 млрд руб. Средняя стоимость жилья достигла 305 тыс. руб. за кв. м (+6%).
Группа «Эталон» — один из крупнейших девелоперов в России, специализируется на недвижимости среднего класса. Основной акционер компании — АФК «Система» (48,8%). Среди других владельцев указаны фонды Mubadala (6,3%), Kopernik (5%), Prosperity Capital (4,1%) и свободный рынок.
В отчётах «Эталона» за 2024 год уже отмечался рекордный рост выручки на 44%, до 130,9 млрд рублей по МСФО, а также увеличение показателя EBITDA в 1,5 раза, до 27,6 млрд рублей. Однако при этом чистый убыток компании вырос почти в два раза, до 6,9 млрд рублей. Эксперты связывали это с общими рыночными тенденциями, включая высокую стоимость заемного капитала. Несмотря на эти финансовые показатели, уже в первом полугодии 2024 года «Эталон» демонстрировал рост выручки в сегменте жилья в 2,5 раза, а консолидированная выручка увеличилась на 71% до 57,4 млрд рублей.
Мажоритарным акционером «Эталона» является АФК «Система», чья доля после SPO значительно выросла с 48,5% до 71%. Это позволяет холдингу экономить на перераспределении активов и выплатах дивидендов, так как дивиденды от дочерней компании облагаются по ставке 0%, если материнская компания владеет не менее 50% акций более 365 дней. Часть средств от SPO направлена на приобретение АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК «Система», что позволит «Эталону» выйти в сегмент премиального строительства.
Прогнозы экспертов на 2026 год указывают на возможное снижение ключевой ставки ЦБ к концу года, что может привести к росту спроса на фонды акций. Аналитики также отмечали, что акции «Эталона» в среднесрочной перспективе являются недооценёнными по сравнению с конкурентами и обладают одной из самых высоких дивидендных доходностей. Компания также имеет планы по увеличению количества регионов присутствия до 15. В то же время, девелоперы в целом сталкиваются с такими вызовами, как снижение спроса из-за отмены льготной ипотеки и удорожание проектного финансирования.