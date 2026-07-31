В массовом ДТП с большегрузом на трассе Курган — Тюмень погибли два пенсионера

На 169 км трассы Курган — Тюмень в Тюменской области произошла массовая авария, в результате которой погибли два пенсионера, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

На участке столкнулись большегруз Volvo и три легковых автомобиля. По предварительным данным, 91-летний водитель автомобиля Renault Duster при повороте с трассы в сторону садоводческого общества не убедился в безопасности маневра. Он и его 83-летний пассажир скончались на месте.

Движение на автодороге осуществляется в реверсивном режиме, регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.

Ирина Пичурина