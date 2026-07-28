Главы Липецка и Тербунского округа подписали контракты с Минобороны

Мэр Липецка Михаил Щербаков и глава Тербунского округа Николай Черников вошли в мобилизационный резерв. Вместе с ними контракты с Министерством обороны на трехлетний срок подписали заместители губернатора, а также ряд региональных министров и глав других муниципалитетов. Они будут проходить службу в составе мобильных огневых групп. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Липецка Михаил Щербаков (слева) подписывает контракт с Министерством обороны

Фото: Telegram-канал Михаила Щербакова Мэр Липецка Михаил Щербаков (слева) подписывает контракт с Министерством обороны

Фото: Telegram-канал Михаила Щербакова

Мобильные огневые группы предназначены для защиты стратегических объектов, содействия в обеспечении безопасности и реализации задач гражданской обороны. В течение трех месяцев государственным служащим предстоит пройти специализированную подготовку и боевое слаживание в полевых условиях. По завершении обучения они вернутся к исполнению обязанностей, но во время двухмесячных сборов будут попеременно заступать на дежурства в составе групп.

«Моя основная работа как главы Липецка продолжается в полном объеме. Развитие города, ремонт дорог, коммунальная инфраструктура, строительство социальных объектов, благоустройство — все эти направления остаются в приоритете»,— отметил глава Липецка в своем Telegram-канале.

Как заявил господин Артамонов, решение о вступлении в резерв чиновники приняли самостоятельно. Губернатор инициативу поддержал. Сейчас тестирование и медицинские осмотры проходит также ряд государственных служащих и сотрудников подведомственных организаций.

В июне стало известно, что для жителей Липецкой области, вступающих в мобильные огневые группы, установлена ежемесячная региональная выплата в размере 100 тыс. руб.

Кабира Гасанова