Александр Мусьял из КГАУ избран председателем совета ректоров Курской области
Председателем совета ректоров высших учебных заведений Курской области по итогам голосования был избран ректор Курского государственного аграрного университета (КГАУ) Александр Мусьял. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Александр Мусьял
Фото: правительство Курской области
Александр Мусьял родился в 1971 году. Карьеру в КГАУ начал в 2013-м. Позже занимал должности советника при ректорате вуза и проректора по административно-хозяйственной работе. В 2021 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве региона», в том же году возглавил вуз в статусе исполняющего обязанности ректора. На посту ректора был утвержден в январе 2023 года. Кандидат экономических наук. Почетный работник агропромышленного комплекса РФ.
«Благодарю коллег за оказанное доверие. Уверен, что совместная работа вузов позволит открыть новые возможности для развития образования и науки в Курской области»,— заявил господин Мусьял.
Как пояснили в КГАУ, совет ректоров «является важной площадкой для объединения образовательного, научного и кадрового потенциала университетов региона».
«Межвузовское сотрудничество позволит реализовывать совместные проекты, развивать научные исследования и расширять возможности для студентов и молодых ученых. Особое значение эта работа имеет для аграрного образования. Курская область является одним из ведущих сельскохозяйственных регионов страны, поэтому важнейшими задачами остаются подготовка квалифицированных специалистов, внедрение современных технологий и укрепление взаимодействия университетов с предприятиями агропромышленного комплекса»,— говорится в сообщении пресс-службы вуза.
В середине июня «Ъ-Черноземье» рассказывал, что ректор Елецкого государственного университета имени Бунина (ЕГУ) Сергей Щербатых был избран председателем совета ректоров вузов Липецкой области. Господин Щербатых будет «осуществлять общее руководство организацией, формировать повестку и планировать совместную работу вузов».