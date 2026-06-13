Сергей Щербатых из ЕГУ возглавил совет ректоров вузов Липецкой области

Ректор Елецкого государственного университета имени Бунина (ЕГУ) Сергей Щербатых избран председателем совета ректоров высших учебных заведений Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ЕГУ. В качестве председателя совета господин Щербатых будет «осуществлять общее руководство организацией, формировать повестку и планировать совместную работу вузов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Щербатых

Фото: Елецкий государственный университет Сергей Щербатых

Фото: Елецкий государственный университет

Совет ректоров высших учебных заведений Липецкой области — добровольное объединение руководителей ведущих университетов региона. Организация является региональным отделением общероссийского Союза ректоров и выступает координационным центром для вузов, органов власти, представителей науки и бизнеса.

«Тот факт, что руководство ключевой академической площадкой региона доверено представителю нашего вуза, открывает для университета новые горизонты. Теперь ЕГУ будет играть определяющую роль в формировании образовательной и научной политики не только в регионе, но и на федеральном уровне, транслируя наши успешные практики на всю страну»,— заявили в вузе.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», господин Щербатых был утвержден ректором Елецкого государственного университета в марте 2023 года. До этого он с февраля возглавлял вуз в статусе исполняющего обязанности.

Сергей Щербатых является доктором педагогических наук. В 2004 году он окончил физико-математический факультет ЕГУ по специальности «математика» с присвоением квалификации «учитель математики и естествознания». В 2006-м в родном вузе окончил аспирантуру по кафедре математического анализа и элементарной математики, тогда же защитил кандидатскую диссертацию. В 2010-м ему было присвоено ученое звание доцента, а в 2012-м прошла защита докторской диссертации в Московском госуниверситете имени Ломоносова. С февраля 2014 года был проректором по учебной работе ЕГУ. В 2017 году господину Щербатых присвоено ученое звание профессора. В 2018-м он также окончил НИУ «Высшая школа экономики» по направлению «менеджмент».

Денис Данилов