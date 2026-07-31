«Сейчас у фаворитов турнира соперники посерьезнее»

Вечером 31 июля матчем «Родина»—«Ростов» стартует второй тур РПЛ. Кроме «Родины», которая проводит своим встречи на «Арене Химки», в московском регионе играет только ЦСКА с «Крыльями Советов». Остальные столичные клубы отправляются на выезд. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В первом туре главные фавориты турнира одержали победы, причем «Зенит» и «Спартак» — крупные. Но сейчас у команд, назначенных экспертами претендентами на титул, соперники посерьезнее. Например, красно-белые отправляются в Грозный, где сойдутся с «Ахматом» Станислава Черчесова. На бумаге «Спартак», конечно, должен побеждать, но что получится на деле?

Несмотря, на тот факт, что игрой народной команды сейчас принято восхищаться, футбольный эксперт Игорь Шалимов, который сам выходил на поле в футболке «Спартака», увидел у своего бывшего клуба определенные проблемы:

«Во втором тайме либо в конце игры что-то всегда происходило: какие-то дурацкие ошибки, пенальти. А мы же говорим о наборе очков. Чтобы им не упускать эти игры, в которых они ведут, над каким-то образом с этим поработать».

У «Краснодара» и «Зенита» соперники во втором туре, на первый взгляд, чуть проще, чем у «Спартака». Южане сойдутся дома с воронежским «Факелом», а «Зенит» в гостях сыграет с «Оренбургом», который часто называют фарм-клубом самой богатой команды страны. Близость спонсорских структур дает о себе знать. Но если оставить в стороне теории заговора, то в этой встрече стоит последить за молодым парнем Андреем Касаджиковым, у которого контракт с «Зенитом», но сейчас он выступает за «Оренбург» на правах аренды.

В дебютной игре РПЛ спортсмен забил невероятный гол «Ростову». Если вдруг кто пропустил, посмотрите. Это взятие ворот признали самым красивым в первом туре. Причем футбольный эксперт Андрей Аршавин, который следит за карьерой Касаджикова, уверен, что это неслучайно:

«Все, кто его не знают, думают, что такой гол-красавец больше никогда не повторится. Однако для футболиста это обычное дело. Он уже забил таких, если я правильно помню, четыре. То есть неслучайно так получилось».

Не менее красиво забил в ворота «Балтики» и армеец Кирилл Глебов. Теперь, после того как ЦСКА обыграл одну из самых неуступчивых команд лиги, в домашнем матче второго тура против «Крыльев Советов» болельщики ждут от красно-синих очередных очков. А вот «Балтика» после неудачи примет московское «Динамо», которое снова тренирует немецкий наставник Сандро Шварц. Начало для бело-голубых был неудачным — нулевая ничья, и выиграть в Калининграде москвичам будет, мягко говоря, сложно, считает комментатор Александр Аксёнов:

«В том, что матч с "Балтикой" пройдет тяжело, у меня нет никаких сомнений. Динамовцы не выглядят как команда, которая в официальных играх готова свой футбол показывать. Так что "Балтика" может и выиграть вполне. Я думаю, что ничья — это очень реальный результат».

Московский «Локомотив», в свою очередь, во втором туре сойдется с махачкалинским «Динамо». И некоторые эксперты предсказывают, что железнодорожники, как и в первом туре, вновь потеряют очки. Увидеть эту встречу в прямом эфире можно будет только на платной основе. Вообще в этот раз федеральный спортивный телеканал не стал баловать болельщиков обилием игр чемпионата. В свободном доступе только один матч второго тура РПЛ: «Ахмат»—«Спартак» 2 августа в 20.30.

Владимир Осипов