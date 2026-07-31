В Пакистане при обрушении шахты погибли более 30 человек

При обрушении угольной шахты в пакистанской провинции Белуджистан погибли как минимум 34 человека. Еще несколько шахтеров, предположительно, остаются заблокированными под землей. Об этом сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями, передает пакистанский канал Geo News.

Поисково-спасательная операция продолжается, отметили в ведомстве. Инцидент произошел накануне в районе Соранже недалеко от столицы Белуджистана Кветта. По словам владельца шахты Курбана Джогезая, причиной обрушения стал взрыв метана. В шахте в этот момент работали 42 человека. Все они — жители провинции Хайбер-Пахтунхва.

Главный министр Белуджистана Сарфраз Бугти запросил подробный отчет об обрушении. Он заявил, что при выявлении халатности или неправомерных действий будут приняты строгие меры. Господин Бугти также поручил властям региона проконтролировать строгое соблюдение правил техники безопасности на угольных шахтах.