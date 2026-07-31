«Еще древние римляне вырезали из него перстни-печатки»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amedeo Фото: Amedeo

Согласно классификации Американского общества драгоценных камней, у августа сразу три официальных камня: перидот, шпинель (была добавлена в этот список только в 2016 году) и сардоникс. О первых двух я уже не раз рассказывала, а сегодня поговорим о третьем.

Это разновидность халцедона с характерными красно-коричневыми и белыми полосами. Многослойность сделала его идеальным материалом для резьбы — еще древние римляне вырезали из него печати и перстни-печатки. Причем не только потому, что камень был красивым. Горячий воск не прилипал к его поверхности, поэтому такие печати были очень практичными.

Римляне верили, что изображения Марса или Геркулеса на сардониксе придают владельцу мужество, силу и помогают одерживать победы. Сегодня сардоникс чаще встречается в очень примитивных украшениях, но, конечно, есть исключения. Например, Pomellato с их лаконичными дизайнерскими драгоценностями. Много моделей с такими сюжетами также есть у бренда AMEDEO.

Сардоникс на протяжении столетий был одним из главных материалов для создания камей. И сегодня эту традицию блестяще продолжают современные камни — иногда ироничные, иногда дерзкие.

Анна Минакова