Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Необычное становится все привлекательнее. На глобальном рынке путешествий укрепляется тренд на поездки вне пиковых сезонов и истоптанных маршрутов — off-grid. Туристические компании говорят о небывалом ранее интересе к тропикам летом. Гости выбирают курорты Вьетнама или Таиланда даже когда там по плану вполне вероятен сезон дождей. Так менее многолюдно и значительно выгоднее.

Многие европейские столицы добирают туристов вне летних месяцев, а ранней весной или поздней осенью. К тому же путешественники чаще интересуются вовсе не самыми туристическими местами. Опытные туристы и пользователи соцсетей понимают, что переполненные популярные локации редко соответствуют их чрезмерно отфильтрованному онлайн-образу, пишет «Би-би-си». В результате растет популярность удаленных от цивилизации направлений. Среди них, например, Толедо в Испании, Бранденбург в Германии и — для более смелых — Ирак.

В Великобритании, согласно отчету агентства Lemongrass Travel PR, люди выбирают вместо Корнуолла менее посещаемые места вроде Уэльса и Сомерсета. Исследования Hilton Trends Report показывают, что части туристов очень важен личностный рост и возможность изучать новое. Иногда даже в ущерб работе. Растет интерес к приключениям, будь то поиск аутентичных гостевых домов в Непале, посещение малоизвестных уголков Италии или просто любой регион с неразвитой туристической инфраструктурой и неповторимой атмосферой.

Отчасти это даже своеобразная социальная валюта. Соцсети сделали редкие впечатления более видимыми, осязаемыми. Свидетельства из уникальной поездки служат доказательством статуса. К тому же приключенческий туризм все более характерен для тех, кто уже обрел богатый опыт путешествий и готов выйти за рамки типичных и массовых впечатлений. Есть в этом как будто некий налет снобизма. Получается образ таких тревел-пикми — не таких, как все. Но этих энтузиастов следует благодарить, ведь они вносят разнообразие в международную карту маршрутов.

Яна Лубнина