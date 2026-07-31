Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галина Кожеурова / Коммерсантъ Фото: Галина Кожеурова / Коммерсантъ

Рецепты лимонной воды появились в восточных трактирах в XI веке. Причем не в кулинарных, а в медицинских. Арабские лекари считали напиток верным средством от инфекции, а с добавлением меда он становился отличным укрепляющим иммунитет питьем.

Лимонад быстро распространился по Средиземноморью, превратившись из лекарства в полезное удовольствие. В Турции в него добавляли розовую воду, в Испании — апельсиновый сок, в Италии — мяту. Оборотистые французы в XVII веке первыми превратили лимонад в массовый коммерческий продукт.

Торговцы, разносившие его по улицам в больших бутылях, даже создали собственную гильдию. Правда, вместо меда в напиток стали добавлять сахар, вместо сока — лимонную корку, так что пользы в нем, конечно, стало поменьше.

В XVIII веке англичанин Джозеф Пристли научил мир газировать воду, и лимонад обрел практически современный вид. Хотя этот вариант арабские лекари вряд ли одобрили бы. Все-таки полезное и вкусное долго не уживаются.

Павел Шинский