Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandra Tarantino / AP Фото: Alessandra Tarantino / AP

Франческо Тотти официально играл за римскую «Рому» 25 сезонов. Но в 1989-м, когда будущей звезде было всего 13 лет, он вместе с семьей принимал непростое решение. За атакующим игроком тогда гонялись «Лацио» и «Милан», который предлагал семье 100 млн лир (это примерно $430 тыс.). На нынешние деньги с учетом инфляции — серьезно больше миллиона долларов.

Но Тотти и его семья были римлянами и всегда болели за «Рому». Поэтому, как только предложение из столицы Италии было сделано, Франческо выбрал Рим и больше никогда не изменял своему решению. В 2003-м его активно переманивал «Челси», но Тотти заявил, что ничего не хочет знать о возможном трансфере.

Через год в борьбу за игрока включился мадридский «Реал». По слухам, суммы озвучивались такие, что Тотти почти дрогнул, но в итоге все равно отказался, поступившись, можно сказать, собственным величием. Ведь в относительно скромной «Роме» дотянуться до звезд было невозможно. Поэтому у Тотти нет громких клубных титулов. Он не выигрывал Еврокубки, а чемпионом Италии становился всего один раз в 2006-м. И зарплата звезды была не то чтобы очень высокой.

В 2012 году, уже будучи знаменитостью, Тотти получал €5 млн в год. Он мог удвоить и даже утроить эту сумму, но выбрал преданность клубу. Отношение болельщиков к игроку можно проследить по прозвищам, которые ему давали. Сначала его звали Золотым Мальчиком, потом Гладиатором, а в конце карьеры — Императором Рима. Его речь по окончании карьеры заставила многих фанатов «Ромы» рыдать.

Он сказал, что быть римлянином и болельщиком «Ромы» — это привилегия, а быть капитаном этой команды — честь. Да, Тотти был скандальным игроком, критиковал арбитров, конфликтовал с коллегами, один раз на Евро даже плюнул в лицо датскому полузащитнику Вигго Поульсену. Но для болельщиков «Ромы» он навсегда останется легендой.

Владимир Осипов