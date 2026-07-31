Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Гастрозабеги, фитнес-фестивали и кардио-рейвы прямо с утра после полезного завтрака. Вот далеко не полный список того, чем можно заняться в летней Москве чуть ли не каждый день. Это часть глобального сдвига — превращение заботы о здоровье из скучной рутины в яркое, интерактивное и социально ориентированное событие.

Недавно и я в одном из них поучаствовала. Вокруг меня были яркие легинсы, драйвовая музыка, бесконечное лето, смех, общение. И стойкое чувство, что помимо простого удовольствия от жизни ты делаешь что-то полезное и для своего здоровья.

Люди приходят уже не только ради результата, а ради эмоций и опыта: пробежать марафон в красивом городе, поучаствовать в фитнес-фестивале, получить медаль и поделиться этим в соцсетях. Стильная форма, йога на рассвете — это не просто активность, а контент. Поэтому часто организаторы под такие события подбирают и подходящие локации.

Технологические компания добавляют в них цифровой слой: на участниках умные часы, фитнес-браслеты, кольца и другие устройства, чтобы отслеживать личный прогресс. Данные становятся частью самого опыта: человек приходит не просто пройти дистанцию, а проверить свои показатели и посоперничать с беговыми товарищами.

За рубежом тренд на фестивализацию ЗОЖ связывают с переходом к «экономике впечатлений». В цифровую эпоху людям все важнее живые события и ощущение принадлежности к сообществу. Спорт становится частью образа жизни и даже новой формой роскоши. Какая разница, сколько лет твоим кроссовкам, если ты в них бегаешь по Парижу?

Анна Кулецкая