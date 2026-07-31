Нижегородский кремль оспорил взыскание более 20 млн рублей за работы на склоне

Первый арбитражный апелляционный суд изменил решение по спору ООО «Фрегат» и ГБУ «Нижегородский кремль» о стоимости контракта на укрепление склона. В марте арбитражный суд Нижегородской области взыскал 24 млн руб. долга за дополнительные работы, а также пени и судебные расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт за 117,4 млн руб. на аварийные работы между Георгиевской и Зачатьевской башнями заключили в декабре 2022 года. Уведомление об исполнении контракта «Фрегат» направил в июле 2024 года, указав сумму 131 млн руб. с учетом дополнительного объема. Однако заказчик в подписании документов отказал.

Истец пояснял суду, что все дополнительные работы выполнял с ведома заказчика, и без них исполнение контракта было невозможно. Эксперты ООО «Центр экспертизы и оценки "Есин"» по заказу суда провели оценку, которая подтвердила доводы истца.

Однако апелляционный суд указал, что отдельное соглашение об увеличении стоимости не заключалось. Кроме того, при заключении допсоглашения об изменении сроков и порядка оплаты стороны зафиксировали, что остальные обязательства не меняются. Суд пришел к выводу, что тем самым подрядчик согласился на проведение спорных работ в отсутствие изменения твердой цены контракта.

В итоге суд взыскал с госзаказчика только 2,77 млн руб. до твердой цены контракта, подтвержденной экспертизой. Также взысканы пени с этой суммы — 106 тыс. руб. за период с ноября 2024 по январь 2025 года плюс пени до фактической уплаты основного долга. Эти требования ответчик не оспаривает.

Галина Шамберина