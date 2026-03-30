Подрядчик взыскал с «Нижегородского кремля» 25 млн рублей за укрепление склона

Компания «Фрегат» выиграла иск к ГБУ «Нижегородский кремль» об оплате дополнительных работ на кремлевском склоне. Арбитражный суд области решил взыскать с госзаказчика 25 млн руб., следует из материалов дела.

Контракт за 117,4 млн руб. на работы между Георгиевской и Зачатьевской башнями заключили в декабре 2022 года. Закупку проводили у единственного поставщика, так как действовал режим повышенной готовности, введенный еще в июле 2020 года из-за обрушения подпорной стенки смотровой площадки Чкаловской лестницы и аварийного состояния склонов от Коромысловой до Ивановской башни.

Уведомление об исполнении контракта «Фрегат» направил в июле 2024 года, указав сумму 131 млн руб. с учетом дополнительного объема. Однако заказчик в подписании документов отказал, не заявив при этом мотивированных возражений.

Истец пояснил суду, что все дополнительные работы выполнялись с ведома заказчика, и без них исполнение контракта было невозможно. Так как контракт заключали в связи с режимом повышенной готовности, изначально спрогнозировать стоимость было затруднительно. Эксперты ООО «Центр экспертизы и оценки "Есин"» по заказу суда провели оценку, которая подтвердила доводы истца.

Суд решил взыскать с госзаказчика более 24 млн руб. долга, 920 тыс. руб. пени за период с 16 ноября 2024 по 28 января 2025 года, а также пени за каждый дальнейший день просрочки уплаты долга.

