Арбузы наливаются ценой

Арбузы подорожали на 39% по сравнению с 2025 годом, а дыни — на 42%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию NTech. По данным издания, сегодня средняя цена арбуза в России составляет 64 руб. за кг, а дыни — 151 руб. за 1 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

На ситуацию в 2026 году повлияли не только общие для российского бизнеса проблемы, но и погода, утверждает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов:

«Традиционно цены на рынках дороже, чем в магазинах. Почему они выросли? Есть традиционные ответы у поставщиков: во-первых, увеличилась стоимость логистики, последний месяц затраты на нее дорожают примерно на 20%.Во-вторых, сказывается уменьшение площади под засев этих культур. Дело в неподходящих погодных условиях, затяжных дождях, которые также влияют на объем производства».

Впрочем, говорить о том, какими будут цены на арбузы и дыни через пару недель, пока еще рано. Большую часть рынка сейчас занимают российские производители, а они еще не успели собрать основной урожай, отмечает руководитель проекта «Ягодная академия» и генеральный директор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий:

«В 2026 году у российских производителей действительно чуть позже начинается урожай арбузов. Соответственно, и сезон наиболее низких цен сдвигается. В прошлом сезоне из-за жаркой погоды в начале лета весь урожай, наоборот, поспел на 2-3 недели раньше. Но при этом сейчас достаточно хорошие погодные условия у российских хозяев, и есть довольно большой шанс, что в августе-сентябре мы увидим относительно хорошие цены».

Помимо сезонных колебаний, цены на арбузы и дыни определяет общий тренд. С 2021 года в России сокращается производство бахчевых культур. Валовый сбор за это время уже упал почти на 16%. Хотя предложение постепенно уменьшается, спрос остается высоким. Традиционно в сезон арбузов отдельное меню появляется в московских ресторанах. О трендах 2026 года “Ъ FM” рассказал шеф-повар White Rabbit Владимир Мухин:

«Мы готовим арбузный гаспачо. Кстати, в 2026 году открытие для меня: я на арбуз тру цедру лайма и поливаю соком лимона. Друзья, после этого вы не сможете по-другому есть арбуз! Также мы делаем дыню с вяленой уткой, такой хамон готовим. У нас есть также вкуснейший салат с брынзой, арбузом, либо заправка интересная: немного мяты с лавандовым медом, сок лайма и оливкового масла.

Я считаю, что это идеальное сочетание для арбузного салата. Ну и, конечно же, просто пол-арбуза шариками нарезаете, подаете охлажденный со льдом. Гостям можно налить безалкогольное шампанское или сок свежевыжатый, и тоже цедру лайма натереть сверху».

Большинство участников ресторанного бизнеса, опрошенных “Ъ FM”, утверждают, что в их заведениях цена блюд из арбузов и дынь вырастет не больше чем на 15%. Такую разницу с магазинами они объясняют возможностью закупать продукцию у частных фермерских хозяйств.

Николай Малышев