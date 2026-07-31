«Акрон» выплатит дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет

Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды в размере 235 руб. на акцию. Это следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Компания направит на дивиденды 8,6 млрд руб. из нераспределенной прибыли за 2021 год. Лица, которые имеют право их получить, будут определены к 10 августа.

В последний раз «Акрон» выплачивал дивиденды в декабре 2025 года. Политика компании предусматривает направление на дивиденды не менее 30% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2025 года чистая прибыль группы «Акрон» выросла на 30,3% в годовом выражении, до 39,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 19,92%, до 237,6 млрд руб., показатель EBITDA — на 51%, до 91,6 млрд руб.

Группа «Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей горно-химического сырья. Основной бенефициар «Акрона» — Вячеслав Кантор. По данным на конец прошлого года, основную часть пакета он контролирует через люксембургскую Redbrick Investment S.a.r.l. — 34,16%, а 11,62% — через АО «Акрон Групп».