В Липецке 20 лет колонии дали организатору убийств москвичей ради их квартир

Организатора убийств владельцев двух квартир в Москве осудили в Липецке. 51-летнего Сергея Кима приговорили к 20 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 1,5 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Липецкого областного суда

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Здание Липецкого областного суда

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Липецкий облсуд признал Сергея Кима виновным в организации убийства двух лиц (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). 27 июля коллегия присяжных посчитала его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Как установил суд, фигурант разработал схему по отчуждению квартир в столице у одиноких, злоупотребляющих алкоголем людей без наследников. Для реализации замысла он привлек ряд соучастников, в том числе правоохранителей. Согласно отведенным им ролям, члены группировки находили в Москве подходящих владельцев недвижимости, изымали у них паспорта для оформления фиктивных сделок купли-продажи с участием подставных граждан, а самих собственников вывозили в Липецкую область и убивали.

Другие участники преступной группы осуждены ранее или находятся в розыске. Некоторые из них заключили соглашение со следствием.

В конце июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что Липецкий облсуд рассматривает дело пятерых «черных риелторов», среди которых бывший сотрудник УФСИН Олег Сбродов, его супруга Ирина Булычева и его сын Илья, а также нотариус Павел Андреев и юрист Олег Мещеряков. По версии следствия, в течение восьми лет они отобрали у одиноких граждан квартиры общей стоимостью 14 млн руб. Сбродов-старший также может быть причастен к гибели как минимум семи человек от алкогольной интоксикации.

Алина Морозова