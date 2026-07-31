Бразильский суд разрешил начать расследование в отношении сына президента Лулы
Верховный суд Бразилии дал разрешение местной полиции начать расследование против сына президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщило Reuters. Фабиу Луиса Лулу да Силву обвиняют в коррупции и злоупотреблении своим положением.
Следствие подозревает, что сын президента помогал лоббировать интересы бизнесмена Антониу Карлуша Камило Антунеса в Министерстве здравоохранения. Как пишет Reuters, полиция собирается выяснить, действительно ли Фабиу Лула да Силва помогал компаниям господина Антунеса получать доступ к чиновникам Минздрава, чтобы пролоббировать закупку производимых ими лекарств.
Сам президент Бразилии уже заявил, что в отношении его сына будет проведено расследование, как в отношении любого гражданина, и он не будет вмешиваться в дело.
4 октября в Бразилии пройдут президентские выборы. Действующий президент будет бороться за переизбрание с сенатором Флавиу Болсонару, отца которого Жаира Болсонару он победил в 2022 году. Сейчас господин Болсонару-старший отбывает 27-летний срок заключения за попытку государственного переворота.
Расследования в отношении представителей семей глав государств не являются исключительной ситуацией, в последние годы схожие процессы происходили в отношении сыновей бывших президентов Бразилии и США. Так, в июне 2024 года в Делавэре начался уголовный процесс против Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, по обвинению в незаконной покупке оружия. Ему также грозит судебное разбирательство в Калифорнии по обвинению в неуплате налогов на $1,4 млн, при этом ранее сделка со следствием по этим обвинениям, предполагавшая условный срок, была отклонена судом.
В Бразилии в отношении семьи бывшего президента Жаира Болсонару также велись многочисленные расследования и судебные процессы. В 2025 году его старший сын Флавиу Болсонару, сенатор, также рассматривался как потенциальный кандидат на президентских выборах, но его выдвижение вызвало негативную реакцию рынка. Другой сын, Эдуарду Болсонару, был лишен депутатского статуса за пропуски заседаний в парламенте и в 2026 году заочно приговорен Верховным судом Бразилии к четырем годам тюрьмы за лоббирование интересов отца в США. Сам Жаир Болсонару был приговорен к 27 годам тюрьмы за попытку государственного переворота.