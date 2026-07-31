Зарубежные СМИ: Что спровоцировало миграционный кризис в Сеуте?

Испанию хотят исключить из шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса. С таким предложением выступила итальянский премьер Джорджа Мелони. Как пишут СМИ, Мадрид столкнулся с одним из крупнейших миграционных кризисов последних лет: за 10 дней в испанский эксклав Сеута на границе с Марокко незаконно проникли десятки тысяч мигрантов. Западные СМИ объясняют наплыв мигрантов резонансным решением испанского Верховного суда. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Самая острая фаза пришлась на 30 июля, когда в Сеуту всего за несколько часов прибыли до 3 тыс. человек, примерно 700 из них — несовершеннолетние. По данным местных властей, 18 мигрантов погибли при попытке пересечь границу. Напряженная ситуация сохраняется и во втором испанском эксклаве — Мелилье, где в столкновениях также пострадали десятки людей.

Сеута — испанский эксклав на северном побережье Африки, отделенный сухопутной границей от Марокко, напоминает The Guardian. Несмотря на это, многие мигранты обходили заграждения по морю, вплавь или на надувных кругах.

Испания уже направила в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии. Власти Сеуты сообщили, что граница фактически перестала справляться с потоком людей, центры размещения переполнены, а сотни мигрантов ночуют на улицах. Мадрид при этом отказался вводить в стране режим чрезвычайной ситуации: по закону миграционный кризис не считается основанием для этого.

Reuters связывает обострение ситуации на границе с июльским решением Верховного суда Испании. Теперь мигрантов, задержанных в море, нельзя выдворять автоматически, без выяснения всех деталей. Сразу после вынесения постановления гражданская гвардия в Сеуте начала фиксировать медленный, но постоянный приток людей. Однако Мадрид обвиняет во всем марокканские преступные группировки и уже договорился с Рабатом ускорить процедуру выдворения.

Миграционный кризис вызвал критику ближайших соседей Испании, отмечает Politico. Джорджа Мелони и другие лидеры итальянской правящей партии предложили временно исключить Испанию из шенгенской зоны или ввести с ней пограничный контроль. Мадрид вызвал итальянского посла для объяснений и потребовал европейской солидарности. Еврокомиссия предложила Испании поддержку своей пограничной службы Frontex и призвала сотрудничать с Марокко.

Euronews напоминает, что политика Испании заметно отличается от общего курса ЕС на ужесточение миграционных правил. Мадрид запустил программу легализации 0,5 млн иностранцев без документов, но число обращений уже вдвое превысило лимит.

В 2021 году Сеута уже переживала похожий кризис: тогда за двое суток в эксклав прибыли 10 тыс. человек. Марокко обвинили в ослаблении контроля на границе после дипломатического конфликта с Испанией. Сейчас Рабат отвергает подобные подозрения. Однако вопрос о том, насколько надежным партнером он остается для Европы, снова вышел на первый план, заключает издание.