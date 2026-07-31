Треть ижевчан опаздывают на работу из-за проблем с общественным транспортом

Проблемы с общественным транспортом стали причиной опозданий для трети опрошенных жителей Ижевска. 27% респондентов жалуются на пробки на дорогах. Это следует из июльского опроса от сервиса SuperJob. 18% называют причиной форс-мажорные обстоятельства, 10% опаздывают, потому что просыпают. Еще 2% говорят о низкой мотивации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Исследователи отмечают, что 77% ижевчан называют себя пунктуальными. Чем старше работники, тем меньше они говорят об опозданиях — 82% сотрудников компаний старше 45 приходят на работу вовремя.

Те, кто допускает опоздания, обычно задерживаются не дольше, чем на 10-15 минут (76%). На полчаса опаздывают 10%, на час и более — 3%.

Напомним, половина опрошенных работодателей Ижевска ответят категорическим отказом кандидатам, уволенным с прошлого места работы по инициативе нанимателя (ст. 81 ТК).