Почти 50% работодателей Ижевска откажут уволенным по статье соискателям
Половина опрошенных работодателей Ижевска ответят категорическим отказом кандидатам, уволенным с прошлого места работы по инициативе нанимателя (ст. 81 ТК РФ). Это следует из июльского опроса от сервиса SuperJob.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
«Только 10% готовы рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса. 20% работодателей идут на исключения время от времени»,— говорится в сообщении.
Чаще всего, отмечают исследователи, решение зависит от того, на какую позицию претендует кандидат. Иногда уволенным по статье предлагают должности ниже прежнего уровня или с меньшей зоной ответственности.
Наиболее лояльны к таким кандидатам логистические предприятия, ритейлеры и промышленные компании, где наблюдается нехватка кадров. Государственные учреждения, включая школы, детсады и больницы, почти всего ответят отказом.