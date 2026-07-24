Почти 50% работодателей Ижевска откажут уволенным по статье соискателям

Половина опрошенных работодателей Ижевска ответят категорическим отказом кандидатам, уволенным с прошлого места работы по инициативе нанимателя (ст. 81 ТК РФ). Это следует из июльского опроса от сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Только 10% готовы рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса. 20% работодателей идут на исключения время от времени»,— говорится в сообщении.

Чаще всего, отмечают исследователи, решение зависит от того, на какую позицию претендует кандидат. Иногда уволенным по статье предлагают должности ниже прежнего уровня или с меньшей зоной ответственности.

Наиболее лояльны к таким кандидатам логистические предприятия, ритейлеры и промышленные компании, где наблюдается нехватка кадров. Государственные учреждения, включая школы, детсады и больницы, почти всего ответят отказом.