В Уфе установят новый памятник Салавату Юлаеву вместо существующего

Памятник Салавату Юлаеву заново отольют из бронзы. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров.

По словам господина Хабирова, техническое состояние памятника, находящегося на реставрации, не позволяет вернуть его на берег Белой, обдуваемый ветрами. Глава региона уточнил, что отремонтированную скульптуру установят в Уфе, но конкретное место пока не определено.

Памятник Салавату Юлаеву был установлен в Уфе на берегу реки Белой в ноябре 1967 года. В сентябре 2019 года Башкультнаследие установило, что часть скульптуры разрушена, а краска облупилась. В сентябре 2025 года ее начали демонтировать. Монумент разделили на части и перевезли в мастерскую. Вернуть памятник на постамент планировали в ноябре 2027 года, но в апреле Радий Хабиров констатировал, что памятник находится «не в плохом, а в катастрофическом состоянии».

