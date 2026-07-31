Владельцам зоолунапарка «Саванна» в Уфе грозит уголовная ответственность

Владельцам уфимского зоолунапарка «Саванна» Борису и Армену Хачатурянам грозит уголовная ответственность за злостное уклонение от исполнения судебного решения (ч. 2 ст. 315 УК РФ), сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Башкирии.

В марте этого года дознаватели Советского районного отделения судебных приставов Уфы возбудили уголовное дело по этой статье.

«Ранее организации был предоставлен достаточный срок для освобождения земельного участка и решения вопроса о дальнейшем содержании животных. Однако заместитель директора необходимых мер для исполнения решения суда не принял», — отмечается в пресс-релизе.

Ведомство заявляет, что во время расследования собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность должностного лица компании к совершению инкриминированного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Прокурор утвердил обвинительный акт по данному делу, материалы передали в суд.

Как сообщал «Ъ-Уфа», передвижной зоолунапарк «Саванна» приехал в Уфу в 2014 году. Тогда ему разрешили занять участок площадью 8,7 тыс. кв. м на улице Менделеева на безвозмездной основе на пять лет. Когда этот срок прошел, руководство зоопарка отказалось покидать территорию, запросив участок площадью 1,3 га. В ноябре 2021 года арбитражный суд Башкирии отказал компании в иске к управлению земельных и имущественных отношений администрации Уфы о выделении этого участка. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу зоопарка.

Другим решением суда администрацию «Саванны» обязали освободить участок. Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, затем мэрия Уфы его отозвала, а спустя два года вновь направила для исполнения.

Судебные приставы отмечают, что хищники, находящиеся в «Саванне», содержатся в условиях, не соответствующих требованиям их содержания: в тесных вольерах, за ними недостаточно ухаживают.

ООО «Предприятие культуры и отдыха зоолунапарк „Саванна“» зарегистрировано в 2006 году в Пятигорске. В 2020 году чистая прибыль компании составила 3 тыс. руб. при выручке 525 тыс. руб.

Майя Иванова