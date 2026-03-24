Против владельцев зоолунапарка «Саванна» в Уфе возбуждено уголовное дело

Дознаватели Советского райотдела службы судебных приставов Уфы возбудили уголовное дело о злостном неисполнении вступившего в законную силу приговора суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ), сообщила пресс-служба управления ФССП по Башкирии.

Передвижной зоолунапарк «Саванна» приехал в Уфу в 2014 году. Тогда ему разрешили занять участок площадью 8,7 тыс. кв. м на улице Менделеева на безвозмездной основе на пять лет. Когда этот срок прошел, руководство зоопарка отказалось покидать территорию, запросив участок площадью 1,3 га. В ноябре 2021 года арбитражный суд Башкирии отказал компании в иске к управлению земельных и имущественных отношений администрации Уфы о выделении этого участка. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу зоопарка.

Другим решением суда администрацию «Саванны» обязали освободить участок. Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, затем мэрия Уфы его отозвала, а спустя два года вновь направила для исполнения.

Судебные приставы отмечают, что хищники, находящиеся в «Саванне» содержатся в условиях, не соответствующих требованиям их содержания: в тесных вольерах, за ними недостаточно ухаживают.

В ФССП добавили, что «Саванне» предоставили срок для освобождения земли и определения дальнейшей судьбы животных.

ООО «Предприятие культуры и отдыха зоолунапарк „Саванна“» зарегистрировано в 2006 году в Пятигорске. Принадлежит Борису и Армену Хачатурянам. В 2020 году чистая прибыль компании составила 3 тыс. руб. при выручке 525 тыс. руб.

Майя Иванова