В Орловской области за полгода собрали почти 7 млн туристического налога

За первые шесть месяцев 2026 года в Орловской области собрано 6,8 млн руб. туристического налога. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы (УФНС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, объем поступлений от туристического сбора в казну Орла превысил 5,7 млн, Мценска — 641,5 тыс., Ливен — 405,2 тыс. руб. Наряду с городами налог администрируется также на территориях Хотимль-Кузменковского и Ильинского сельских поселений Хотынецкого района. Сумма перечисленных средств в их бюджеты составила 25,6 тыс. и 53,6 тыс. руб. соответственно.

Количество плательщиков туристического налога в регионе в отчетном периоде сохранилось на уровне предыдущего года и составляет 34.

По итогам 2025 года бюджеты муниципалитетов Орловской области пополнились за счет туристического сбора почти на 11,4 млн руб.

Кабира Гасанова