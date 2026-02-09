11 млн рублей турналога поступило в бюджет Орловской области в 2025 году
Бюджеты орловских муниципалитетов в прошлом году благодаря туристическому налогу пополнились почти на 11,4 млн руб., сообщили в региональном управлении налоговой службы.
Фото: Сергей Калашников-старший / Коммерсантъ
В области туристический налог установлен в Орле, городах Ливны и Мценск, а также в Ильинском и Хотимль-Кузьменковском сельских поселениях Хотынецкого района.
