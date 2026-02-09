Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

11 млн рублей турналога поступило в бюджет Орловской области в 2025 году

Бюджеты орловских муниципалитетов в прошлом году благодаря туристическому налогу пополнились почти на 11,4 млн руб., сообщили в региональном управлении налоговой службы.

Фото: Сергей Калашников-старший / Коммерсантъ

Фото: Сергей Калашников-старший / Коммерсантъ

В области туристический налог установлен в Орле, городах Ливны и Мценск, а также в Ильинском и Хотимль-Кузьменковском сельских поселениях Хотынецкого района.

Как бизнес Воронежа отреагировал на введение турналога — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь