Селлеры перекладывают риски

Селлеры берут хранение товаров, сборку заказов и логистику на себя. Из-за пожаров на складах Wildberries предприниматели ищут способы снизить риски и отдают такие услуги на аутсорс третьим компаниям, выяснил “Ъ FM”. Как собственный склад минимизирует риски и логистические издержки?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

На WB существует такая модель партнерства, когда товар хранится на складе продавца или его независимого партнера, а не на складе маркетплейса. Последние дни многие селлеры переходят на нее и интересуются локальными логистическими комплексами и складами, рассказал коммерческий директор компании Call to Visit Максим Евстафьев:

«Мы помогаем селлерам работать с логистикой именно "последней мили", в экспресс-доставке и видим, что идет увеличение объема заказов с собственных витрин, в том числе с канала маркетплейса. При этом точкой отгрузки для селлера является не склад непосредственно площадки за чертой города, а либо собственный магазин, либо какой-то даркстор, либо небольшой склад в населенном пункте».

По оценкам экспертов, число продавцов на такой модели может вырасти более чем на 10%, а это повысит спрос на независимые логистические сервисы, от локальных фулфилмент-центров до операторов «последней мили». При этом найти складские помещения в бюджетном сегменте сейчас проблематично, заметил председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев:

«В нашей компании площади self-storage, самый бюджетный вариант, загружены порядка на 95%. Если по рыночным ценам говорить, то квадратный метр стоит порядка 1 тыс. руб. Следующие категории складов дороже — 2-3 тыс. руб. и так далее. Мы сейчас остро чувствуем финансовый кризис у предпринимателей.

Все пытаются оптимизировать издержки. Есть те, кто вынужден освобождать складские, более дорогие площади, и те, кто сворачивает бизнес».

На этом фоне предпринимателям приходится «ужиматься» на маленьких площадях или работать из регионов. Некоторые идут на строительство собственного склада. Таким опытом с “Ъ FM” поделился селлер Владислав. Он купил землю, сделал «холодное» помещение, а потом установил дополнительное оборудование. По его словам, на постройке удалось сэкономить, и в итоге помещение стоило как два года аренды:

«До этого я снимал склад в 500 кв. м. Три года произошло очередное повышение цен, и после этого мы нашли помещение поменьше, на 220 "квадратов". Это был старый гараж для грузовой техники. Обошлось все где-то в 250 тыс. руб., плюс отопление 50 тыс. руб. в зимний сезон. Я так прикинул, что два года аренды — это как раз стоимость моего склада плюс земля».

Логистику приходится перестраивать кардинально, в результате ты не зависишь от маркетплейса и его условий, но операционные затраты на управление возрастают, подчеркнул внимание финансовый консультант Сергей Баранов:

«Сторонний аутсорс, очевидно, дороже, вместе с тем мелкие фулфилменты сложнее вычислять. С точки зрения соотношения стоимости и рисков последние могут выглядеть намного более привлекательными. Качество логистики может пострадать, потому что объемы резко возрастут, но это временная история».

Переезд рассматривает и крупный бизнес. Доковые ворота, суверенная система пожаротушения, подъездные пути, профессиональная команда управленцев — такие склады от 25 тыс. кв. м до 100-150 тыс. кв. м класса «А» арендуют Ozon, Lamoda и X5, рассказал директор по инвестициям ИГ Accent Артем Серебренников:

«Сейчас наблюдается тенденция на увеличение срока аренды, то есть контракты заключаются на 10-13 лет. Запрос идет со стороны арендодателя, чтобы зафиксировать некие условия, кэш-поток.

Базовая ставка аренды готового склада класса А в столичном регионе составит порядка 10-10,5 тыс. за квадратный метр в год. Это без НДС и эксплуатационных, коммунальных расходов».

Тем временем Wildberries с 1 августа снижает стоимость обработки товара в ПВЗ при продаже со склада продавца. Как отмечают в Ассоциации участников рынка электронной коммерции, для селлеров затраты в результате сократятся в 4,5 раза.

Анжела Гаплевская