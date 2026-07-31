На 470 рублей повысят страховые пенсии в Удмуртии работающим пенсионерам

С 1 августа прибавку к пенсии в размере 470,2 руб. получат 98 тыс. работающих пенсионеров Удмуртии. Об этом сообщает отделение Социального фонда России (СФР) по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Корректировка выплат коснется граждан, за которых работодатели в 2025 году уплатили страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Максимальное увеличение — три индивидуальных пенсионных коэффициента (156,7 руб.). Для перерасчета пенсии получателям не требуется подавать заявления.

«Право на перерасчет имеют только официально трудоустроенные граждане. В отличие от обычной индексации, когда страховая пенсия повышается на определенный коэффициент, в августе перерасчет будет зависеть от зарплаты пенсионера: чем выше официальный заработок, тем существеннее прибавка. Сумма прибавки у каждого получателя сугубо индивидуальная», — прокомментировал управляющий отделением СФР по Удмуртии Алексей Бельтюков.

Напомним, ранее СФР по Удмуртии сообщал об ограничении круга лиц, кому доступно пособие по уходу за нетрудоспособными гражданами до близких родственников. Новые правила назначения пособий начали действовать с 21 июля. Согласно ним, уход за нетрудоспособными людьми будет засчитываться в отношении только близких родственников.