Единое пособие будут платить только родственникам с 21 июля в Удмуртии

Социальный фонд по Удмуртии сообщил об ограничении круга лиц, кому доступно пособие по уходу за нетрудоспособными гражданами до близких родственников. Новые правила назначения пособий начнут действовать с 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Теперь уход за нетрудоспособными людьми будет засчитываться в отношении только близких родственников: ребенком, родителем, братом или сестрой, бабушкой, дедушкой или внуком»,— говорится в сообщении.

Если период ухода за нетрудоспособным гражданином длился более 10 месяцев, он учитывается как уважительная причина отсутствия дохода. Если меньше — он будет засчитываться пропорционально. Период присмотра за человеком с инвалидностью или пожилым учитывается вне зависимости от родства.

В России возможность получать единое пособие вне зависимости от родственных связей появилась в январе 2008 года. До нового ограничения, компенсации полагались любому лицу, осуществляющему уход.