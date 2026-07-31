Дроны повредили контактную сеть железной дороги во время атаки на Волгоград

В пресс-службе Приволжской железной дороги сообщили об изменениях в движении поездов на станции Татьянка в Волгоградской области. Три маршрута сокращены из-за повреждений контактной сети в результате ночной атаки беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три электрички изменили маршруты из-за атаки БПЛА в Волгограде

Фото: авито Три электрички изменили маршруты из-за атаки БПЛА в Волгограде

Фото: авито

Так, поезд № 6306 сообщением Южная — Тракторная прошел по маршруту Шпалопропитка — Тракторная. Поезд № 6301 сообщением Волгоград — Южная проследовал до Шпалопропитки. Поезд № 6310 сообщением Южная — Тракторная отправлен по маршруту Шпалопропитка — Тракторная.

Ранее губернатор Андрей Бочаров заявил об атаке на промзону на юге Волгограда. Повреждено предприятие ТЭК.

Марина Окорокова