Пять человек пострадали при ночной атаке ракет на Волгоград

Пять человек пострадали при массированной атаке беспилотников на Волгоградскую область сегодня ночью. Они госпитализированы. Повреждена гражданская инфраструктура, сообщил глава региона Андрей Бочаров в своих социальных сетях.

В Красноармейском районе поврежден частный дом, в Тракторозаводском — многоквартирный. Дроны также попали на промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и в склады в Дзержинском районе.

На местах работают экстренные службы, с огнем борются пожарные. Пострадавшие волгоградцы находятся в больницах, им оказывают медицинскую помощь.

Режим ракетной опасности был объявлен в Волгоградской области в 02.25 31 июля. Отбой прозвучал в 03.31 утра.

Марина Окорокова