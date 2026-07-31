В Татарстане в 08:03 отменили угрозу атаки беспилотников на Зеленодольск, Заинск, Елабугу, Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Зеленодольск, Заинск, Елабуга, Нижнекамск отменена», — говорится в сообщении.

В Татарстане продолжает действовать режим беспилотной опасности. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения на полеты.

Ранее сообщалось, что над Нижнекамском сбили беспилотник, а в Зеленодольске предотвратили атаку на логистический центр.

Анна Кайдалова