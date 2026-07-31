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БПЛА пытался атаковать логистический центр в Зеленодольске

Рано утром в Зеленодольске отразили попытку атаки беспилотного летательного аппарата на логистический центр. Об этом сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

БПЛА пытался атаковать логистический центр в Зеленодольске

БПЛА пытался атаковать логистический центр в Зеленодольске

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

БПЛА пытался атаковать логистический центр в Зеленодольске

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, упавшие обломки не задели объекты инфраструктуры и жилого сектора. Пострадавших нет.

По сообщению ГУ МЧС по Татарстану, в 08:03 в республике отменили угрозу атаки БПЛА на Зеленодольск, а также на Нижнекамск, Елабугу и Заинск.

Анна Кайдалова