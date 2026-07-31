Рано утром в Зеленодольске отразили попытку атаки беспилотного летательного аппарата на логистический центр. Об этом сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран БПЛА пытался атаковать логистический центр в Зеленодольске

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ БПЛА пытался атаковать логистический центр в Зеленодольске

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, упавшие обломки не задели объекты инфраструктуры и жилого сектора. Пострадавших нет.

По сообщению ГУ МЧС по Татарстану, в 08:03 в республике отменили угрозу атаки БПЛА на Зеленодольск, а также на Нижнекамск, Елабугу и Заинск.

Анна Кайдалова